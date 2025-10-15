¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û TWICE¤Î´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØONE IN A MILL10N¡Ù¤Î10·î24Æü¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢TWICE¥á¥Ã¥»ー¥¸ÉÕ¤­¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¥Á¥§¥è¥ó¡ÖÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤È°¦¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¡× ¤Þ¤ºÁ°È¾¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È±Ç²è¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¹ðÇò¡£¥µ¥Ê¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯´Ö¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó