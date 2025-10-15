¥¦¥¨¥¹¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ [Åì¾Ú£Ó] ¤¬10·î15Æü¸áÁ°(10:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ20.0¡ó¸º¤Î79.6²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢26Ç¯8·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ21.5¡óÁý¤Î96.7²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ5±ßÁý¤Î70±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.3¡ó¸º¤Î63.7²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î30.9¡ó¢ª26.2¡ó¤Ë