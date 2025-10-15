15Æü10»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ403.55±ß¡Ê0.86¡ó¡Ë¹â¤Î4Ëü7250.87±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï1469¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï119¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï23¤È¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¤Î³ä¹ç¤¬90¡óÄ¶¤ËÃ£¤¹¤ëÁ´ÌÌ¹â¾¦¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ó£Â£Ç ¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò117.17±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¤¬40.40±ß¡¢¥¤¥ª¥ó ¤¬19.04±ß¡¢£Ô£Ä£Ë ¤¬18.43±ß¡¢¥³¥Ê¥ß£Ç ¤¬17.34±ß¤ÈÂ³¤¯¡£ ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï12.12