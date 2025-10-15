Ãæ¹ñ°Âµ«¾Ê¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤¢¤ë½»Ì±¤¬¾¡¼ê¤ËÃÏ²¼¼¼¤òÂ¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·úÊªÁ´ÂÎ¤Î32¸Í¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î13Æü¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÆ±¾ÊÏ»°Â»Ôð¹»³¸©Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ºÇ¾å³¬¤Î9³¬¤Ë½»¤à½÷À­¤Ïº£Ç¯8·î¤ËÌäÂê¤ÎÃÏ²¼¼¼¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í²ò·è¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½÷À­¤Ï¼«Âð¤ÎÊÉ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤äÁë¤ÎÊÕ¤ê¤ÎÂçÍýÀÐ¤¬¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ¿å¤¬À÷¤ß½Ð¤¹¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³