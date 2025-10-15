¡þ¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë(14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤«¤éÎò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¤½¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆîÌîÂó¼ÂÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¡¢¾åÅÄåºÀ¤Áª¼ê¤Î3¿Í¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£0-2¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¸åÈ¾¤ËÆüËÜ¤Î1ÅÀÌÜ¤òµ­Ï¿¤·¤¿ÆîÌîÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤é¤ÎÈ¿·â¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡ÖÁ°È¾°ú¤¤¤Æ¡¢¥¼¥í¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬