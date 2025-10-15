½ë¤µ¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤­¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÆÍÁ³»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æü¡¢Ç­¤Á¤ã¤ó¤¬¾¯¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¼ó¤ËÊÝÎäºÞ¤ò´¬¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ç­¤Á¤ã¤ó¤â·ù¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£Åê¹Æ¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢195.6Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ï9.3Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§¥¨¥¢¥³¥ó¤¬²õ¤ì¤¿Æü¡¢¥Í¥³¤Î¼ó¤Ë¡Ø´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡Ù¤È¤Ï¡Ä¡Û