ÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸¶ÎµÌé¡Ê43¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Æ£¸¶¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤ÎÇÐÍ¥¤Î³Áß·Í¦¿Í¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ´ó¤ê¤«¤«¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢³Áß·¤È¶¦¤Ë¥±¡¼¥­¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£2¿Í¤ÏÆ±¤¸¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡×¤Ç¶¦±é¡£³Áß·¤Ïº£·î12Æü¤Ë38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£³Áß·¤â¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿