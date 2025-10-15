¸µNMB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÊ¡ËÜ°¦ºÚ¡Ê32¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Ê¡ËÜ¤Ï¡ÖÂçºå´ØÀ¾ËüÇî»Å»ö¤Ç¤Ï²¿²ó¤â¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¼þ¤ê¤¿¤¤!¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤³¤Î´Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÃ»»þ´Ö¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤±¤ÉÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¥¢¥á¥ê¥«´Û¤¤¤±¤ÆÂçËþÂ­È¾Ç¯¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É²á¤®¤ë¤ÎÁá¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊÄËë¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤­¤¿¤Í¡×