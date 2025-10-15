¸µHKT48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÌð¿áÆà»Ò¡Ê24¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ìð¿á¤Ï¡Ö¡ôFendiFW25¡ôfendi¡ôSponsoredbyFendi¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òµ­¤·¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¡£Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¶¯¥­¥å¡¼¥ÈÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é