とちぎテレビ とちぎテレビなどで放送された学園グルメコメディードラマ「おいしい給食」の劇場版が１０月２４日から全国で公開されます。それを前に宇都宮市の映画館で１２日、先行上映が行われ、主演の市原隼人さんらが舞台あいさつに立ちました。 映画『おいしい給食炎の修学旅行』の舞台あいさつには、主演の市原隼人さんのほかドラマのシーズン１以来６年ぶりの共演となった武田玲奈さんなど４人が登壇し