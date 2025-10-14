とちぎテレビ 足利市では１４日、大規模な災害が起こった際の炊き出しの訓練が行われました。 訓練を行ったのは、足利市のシルバー人材センターの会員らでつくる、そば打ちサークル「令和会」のメンバーおよそ２０人です。「令和会」は、２０１９年１０月の東日本台風で県内が大きな被害を受けた際、被災者およそ８０人にそばの炊き出しを行っていて、非常時に備えて去年から訓練を始めました。