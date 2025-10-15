¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµÜËÜ¿¿°½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê23¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£µÜËÜ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖºòÆüÊÄËë¤·¤¿ËüÇî¾¯¤·Á°¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤Î¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¿¿°½¤â¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤â¥«¥ï¥Á¥¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æµã¤±¤Æ¤­¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£