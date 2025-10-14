とちぎテレビ 全国高校総体・インターハイの種目で優勝した選手が１４日、栃木県庁を訪れ福田富一知事に結果を報告しました。 県庁を訪れたのは白鴎大学足利高校の陸上競技部２年の石原南菜選手とボクシング部３年の小林栄絢選手、それに同じく１年の伊藤瑠那選手の３人です。 足利市出身の石原選手は今年７月に広島県で行われたインターハイの女子１００ｍハードルで大会と高校生の新記録となる１３秒