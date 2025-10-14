とちぎテレビ ゲリラ豪雨や台風など災害が頻繁に発生する中、地域の防災の担い手となる人材を育て活用していくための検討委員会の初会合が１４日、県庁で開かれました。 この検討会は、栃木県の地域防災力の強化に向けて県が設置したもので、外部の有識者ら１２人の委員で構成されています。 委員長には、宇都宮大学地域デザイン科学部の石井大一朗教授が就き、１回目の開催となった今回の会議では地域の防災を担う人材の