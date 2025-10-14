とちぎテレビ 債券投資や投資信託など「資産運用」について正しく知ってもらおうと１３日、宇都宮市内でセミナーが開かれました。 宇都宮市のライトキューブ宇都宮で開かれた「資産運用セミナー」は、宇都宮市陽東に営業所がある投資信託相談プラザと、とちぎテレビが主催し、およそ４０人が参加ました。 ２０２４年から新ＮＩＳＡが始まったほか、このところ日経平均株価が最高値を更新していることも