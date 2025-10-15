15Æü(¿å)°Ê¹ß¡¢Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢16Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤Î¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Íë¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤êÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£15Æü¸á¸å9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£½©±«Á°Àþ¤¬²ÚÃæ¤«¤é»³±¢¡¢Åì³¤Æ»²­¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¤Ó¡¢²«³¤¾å¤ËÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£16Æü¸áÁ°9»þ¤Ë¤Ï¼ã¶¹ÏÑ¤ÎËÌ¤Î³¤¾å¤ËÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤ê¡¢Á°Àþ¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15Æü¤ä16Æü¤ÏÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì