2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿Í½Áª¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²¤½£Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×F¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤À¤¬¡¢14Æü¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Àï¤Ï2-2¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£³«»Ï8Ê¬¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢40ºÐ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î2¥´¡¼¥ë¤ÇµÕÅ¾¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤ÏÂ®¤¤¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ë±Ô¤¯È¿±þ¤¹¤ë·Á¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î4Ï¢¾¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤Ë»ý