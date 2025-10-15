¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ò¤á¤°¤ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î²ðÆþ¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÄäÀï¤È¿Í¼Á¤Î²òÊü¤òÃì¤È¤·¤¿¡ÖÂè1ÃÊ³¬¡×¤¬È¯¸ú¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤Ç¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤äÀï¸å¤ÎÅý¼£¡¢¼£°Â¤Î²óÉü¤Ê¤É²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤ÎÃì¤Î°ì¤Ä¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð²æ¡¹¤¬¤µ¤»¤ë¡×¤È¸ì¤ê¥¢¥á