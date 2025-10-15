¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÊÝÅÄ·½¡Ê44¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£"ÄÁ¤·¤¤"¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖºòÆü¤Ïº´²ì¤ÇÄÁ¤·¤¤3¿Í¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¶õ¤­»þ´Ö¤Ëº´²ì¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤è!¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¸µ¥â¡¼Ì¼¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡Ê42¡Ë¡¢ÈÓ·¦½ÕºÚ¡Ê30¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡ÖÍñ²«¤ò¥ì¥ó¥²¤ËÆþ¤ì¤Æ¤½¤ì¤ËÌÍ¤ò¤¯¤°¤é¤»¤Æ¤¹¤­¾Æ¤­¤ß¤¿¤¤¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤é¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡Öº´²ì¥é¡¼¥á