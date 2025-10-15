ÍèÇ¯3·î¤ÎÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ø¡¢Á°¶âÂô»ÔÄ¹¤Î»³ÌîÇ·µÁ»á¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¸½¿¦¤ÎÃÚ¹À»á¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿2¿Í¤¬ºÆ¤ÓÂÐ·è¤·¤Þ¤¹¡£»³Ìî»á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì°Ê¹ß¡¢ÈïºÒÃÏ¤ò²ó¤ê¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉüµì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÉü¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤»×¤¤¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁ°²ó¤ÎÁªµó°Ê¹ß¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸©Ì±¤Î¶¯¤¤´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È