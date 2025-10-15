¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¥É¥Ã¥Æ¥£¥ëÂçÅýÎÎ¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¾·¤­¤Ë±þ¤¸¤Æ10·î12¡Á18Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢À¤³¦½÷À­¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼óÇ¾¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ÈÍ§¹¥¤ËËþ¤Á¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼óÇ¾¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤¬º£¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤Ç°ìÃ×¤·¡¢¸øÊ¿¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤À¤¬º¹°Û¤¢¤ëÀÕÇ¤¡ÊCBDR¡Ë¸¶Â§¤ò·ø»ý¤·¡¢³Æ¼«¤Î¹ñ¾ð¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¾òÌó¡ÊUNFCCC¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤ÎÍú¹Ô¤È¼Â¸½¤Ë