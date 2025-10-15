¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬¡¢À¸¸å2¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¼¡½÷¤Î¿²´é¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÌµËÉÈ÷¤Ê¼øÆý¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¼¡½÷¤Î¿²´éÆ°²è2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¡¢3ÃË2½÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÄÔ¡£9·î30Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼øÆýÃæ¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¸¸å2¥«·î¤Î¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¿²´é¤ò¸ø³«10·î13Æü¤Ï¡¢»°ÃË¡¦¹¬¶õ¤µ¤ó¤ò´Þ¤à3¿Í¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×