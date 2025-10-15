¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹²¼ÀéÎ¤½°±¡µÄ°÷¤¬£±£´Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¿´ÍÉ¤é¤°»ö¤Ê¤¯¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Î¸µ¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿¹²¼µÄ°÷¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î·Ð°ÞÀâÌÀ¤ÈÄ¹¤­¤ËÅÏ¤ê¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤­¤¿¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº©ÃÌ²ñ¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö