【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティストの内田雄馬によるライブツアーの追加公演「YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ 〜Colorful〜」が、10月11日・12日の2日間、神奈川・横浜BUNTAIで開催された。ツアータイトルに冠された楽曲「アトリエ」にちなみ、公演ごとにコンセプトカラーを設定した今回のツアー。7月から8月にかけて行われた3都市4公演では、東京公演は“Red”、愛知公演は“Green”、兵庫公演は“B