【その他の画像・動画等を元記事で観る】「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ」など、SNSを中心に記録的なバイラルヒットを生み出し、累計ストリーミング数6億回を突破している、どこかに存在する架空のアパート“MAISONdes”。このたびMAISONdesが、2025年10月11日(土)24:00より放送開始となったTVアニメ『グノーシア』のOPテーマ「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト