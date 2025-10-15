¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê1¥É¥ë¡á150.02±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ-1.43±ß¡Ë ³ä¹â¥¾ー¥ó¡§151.04¤è¤ê¾å ¸½ÃÍ¡§151.77 ³ä°Â¥¾ー¥ó¡§149.00¤è¤ê²¼ ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÍýÏÀ²Á³Ê 2025/10/14151.45 2025/10/13152.11 2025/10/10151.69 2025/10/09150.62 2025/10/08150.49 ¡ÊÃí¡Ë¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¤È¤Ï¡© Klug¥Áー¥à¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍøº¹¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼«Æ°