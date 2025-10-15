ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¡á2013Ç¯3·î¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¡ÊÊÆ²Î¼ê¡ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢14Æü¤Ë»àµî¡¢51ºÐ¡£¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£00Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥ô¡¼¥É¥¥¡¼¡×¤Ï¥°¥é¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨R¡õB¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£74Ç¯¡¢ÆîÉô¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£À¸¤Þ¤ì¡£16ºÐ¤Î¤È¤­¤ËÃÏ¸µ¤Î²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥¾¡¡£95Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥·¥å¥¬¡¼¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Í¥ª¥½¥¦¥ë¤Î¾ÝÄ§Åª²Î