¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥í¡¼¥é¡Ê35¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½é¤ÎÊÆ¼ý³Ï¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ø¤½½Ð¤·¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡ª¼ý³Ï¤Ë´À¤òÎ®¤¹¥í¡¼¥é¥í¡¼¥é¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤ªÊÆ¤Î¼ý³Ï¿ÍÀ¸¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Ã¤¿ÊÆ¤Î¼ý³Ïºî¶È¤Ë´À¤òÎ®¤¹»Ñ¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤ÏÌµÇÀÌô¤Ë²Ã¤¨¡¢¼êºî¶È¤Ç¤Î¼ý³Ï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¡¢¡ÖÌ´¤¬¤Þ¤¿¤â¤¦°ì¤Ä³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦