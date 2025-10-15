º´Æ£ÆóÏ¯¤¬½é¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ØÌ¾Ìµ¤·¡Ù¤Î±Ç²è²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëº´Æ£¤¬µÓËÜ¡¦¼ç±é¤ò·óÇ¤¤·¡¢¾ëÄê½¨É×´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¡£Ç¯Æâ¤Ë»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯5·îÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬ºäËÜÎ¶ÇÏ¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤¬À¾¶¿Î´À¹¤Ë¡ª±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡ÙÆÃÊó¼ã¤¤µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦Ãë²¼¤¬¤ê¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢»ÄÇ¦¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤·¤«¤·ÈÈ¿Í¤È¤ª¤Ü¤·¤­Ë·¼çÆ¬¤ÎÃæÇ¯ÃË¤Ï¤½¤Î¼ê¤Ë°ìÀÚ¤Î¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃË¤¬¶á¤Å