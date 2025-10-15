NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¤½¤ÎÀ¸³¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¿¤Á¤¬³èÌö¤·¤¿18À¤µª¸åÈ¾¤Î¤ª¹¾¸Í¤Ç¤Ï¡¢²«É½»æÊ¸²½¤¬Ê¨¤­¶½¤ê¡¢»þÂå¤ÎÅÌ²Ö¤òºé¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Êµººî¼Ô¤Î°ì¿Í¡¦ÇßÊëÎ¤Ã«²å¡Ê¤¦¤á¤Ü¤ê ¤³¤¯¤¬¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£·àÃæ¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¢¨¹ç¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤µ­»ö¡§¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦³°ÅÁ¡ÛÉð»Î¤«¤éµººî¼Ô¤Ë¡ÄµÁÂ±¡Ö¼«ÍèÌé¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿´¶ÏÂÄâµ´Éð¤È¤Ï²¿¼Ô