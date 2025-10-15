ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤ÏCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç2¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£1¤Ä¤ÏÅöÁ³¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÇË¤Ã¤Æ¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤¬¡ÈÎ®½ÐÁÈ¡É¤Î´°Á´KO¤À¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¡È°ÛÎã¡É¤Î¿Í»öÈ¯É½¡Ä¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄ¾Á°¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥ï¥±15Æü¤«¤éÅ¨ÃÏÊ¡²¬¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÄ©¤àÆüËÜ¥Ï¥à¡£º£µ¨¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡Ö10¾¡¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀèÈ¯4¿Í¤¬Í¥¾¡¤ò¸£°ú¤·¡¢¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Î¥â¥¤¥Í¥í¡Ê29=12¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.46¡Ë¤¬½é