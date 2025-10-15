·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÉüµ¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡ÖUSAGI¡×¤ÎÀßÎ©¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¥Ô¥ó¤È¤­¤Æ¡¢¤Ô¤ç¤ó¡ª¤ÈÆ°¤¯¡£¤³¤Þ¤«¤Êµ¤ÉÕ¤­¤äÈ¯¸«¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î½õ¤±¤ËËèÆü´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£12Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¾®ÅçÎÜÍþ»Ò2Ç¯È¾¤Ö¤ê³èÆ°ºÆ³«¤Ë¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿Æ»¡×¡Ä¥¢¥ó¥Á¤òÌÛ