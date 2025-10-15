7¡Ý9·î´ü¤Ë¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤¬SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦¤Î¥á¥â¥ê¡¼»Ô¾ì¤Ç1°Ì¤ÎºÂ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£4¡Ý6·î´ü¤Ë¹­ÂÓ°è¥á¥â¥ê¡¼¡ÊHBM¡Ë»Ô¾ì¤ÇÆÈÁö¤·¤¿SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë1°Ì¤ÎºÂ¤òÅÏ¤·¤Æ1»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Ë²¦ºÂ¤òÃ¥´Ô¤·¤¿·Á¤À¡£»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Ï7¡Ý9·î´ü¤ËDRAM¤ÈNAND·¿¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ò´Þ¤àÁ´¥á¥â¥ê¡¼»Ô¾ì¤Ç194²¯¥É¥ë¡ÊÌó3Ãû±ß¡Ë¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµ­Ï¿¤·¡¢SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï175²¯¥É¥ë¤òµ­Ï¿