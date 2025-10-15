ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç·ãÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÍËÌë10»þ¡£10·î8Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æü¥Æ¥ì¤Î¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏÀ¤ÂÓ4.7¡ó¡¢¸Ä¿Í2.5¡ó¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤Î¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÎÂè2ÏÃ¡ÊÀ¤ÂÓ4.4¡ó¡¢¸Ä¿Í2.3¡ó¡Ë¤ò¾¯¤·¾å²ó¤Ã¤¿¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¿ûÅÄ¾­Úö¡Ö¤â¤·¤¬¤¯¡×ÉÔÈ¯¤Î¸µ¶§¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÈÊÝ¼éÏ©Àþ¡É¡Ä¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È&¼çÂê²Î¤â¾¼ÏÂ´¶¥¼¥í¤ÇµÕ¸ú²Ì¡ÖÏ¢¥É¥é¤ÎÂè2ÏÃ¤Ï