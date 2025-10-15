FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¡¦ºÇ½ªÀá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë3¥«¹ñ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¡£12Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤ÎºÇ½ªÀá¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¡¢¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¡¢¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¡¢¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥ÇÂåÉ½¤¬ËÜÂç²ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê3ÏÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¸¢Íø¤òÁè¤¦»î¹ç¤¬³ÆÃÏ¤Ç¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×B¤Î¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥»¥Í¥¬¥ëÂå