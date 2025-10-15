·ì¤òÎ®¤·¤¿½÷À­2¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ºë¶Ì¸©Äá¥±Åç»Ô¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ë¤¢¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤¹¤ëÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬15Æü¡¢¸©·Ù¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ï²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¹ÔÊý¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£