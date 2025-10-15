Âô¿¬¥¨¥ê¥« Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤¬ÀèÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖDIG¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥í¡¼¥ó¥Áµ­¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ËÉñÂæ¤ÇÇÐÍ¥Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Ìó£±Ç¯£¸¥«·î¤Ö¤ê¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥¹¥Î¡¼¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡£À¾Â¼Áª¼ê¤ËÂ¥¤µ¤ì¥ì¥·¡¼¥Ö¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¥±¡¼¥­¤Ë¤Ï¾Ð´é¤â¡ÖDIG¡×¤Ï¡¢¸½Ìò¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦À¾Â¼¹¸°ìÁª¼ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹