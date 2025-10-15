¡Ú¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ ¿¿´õÇÈ¡¦¥Þ¥ê¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ê¥¢¥¹¡Û È¯ÇäÆü¡§9·î »²¹Í²Á³Ê¡§19,800±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§16,677±ß ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤ï¤ó¤À¤éー¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ ¿¿´õÇÈ¡¦¥Þ¥ê¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ê¥¢¥¹¡×¤ò»²¹Í²Á³Ê¤«¤é15¡ó¥ª¥Õ¤Î16,677±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥·¥êー¥º¤Î´°·ëºî¡Ö¥·