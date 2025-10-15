10月17日（金）からのハッピーセットは「パンどろぼう」と「トムとジェリー」です。ハッピーセット®「パンどろぼう」は知育おもちゃが全6種類子どもたちに大人気の絵本シリーズ「パンどろぼう」が、ハッピーセットのおもちゃになって初登場！絵本の名シーンをモチーフにしたおもちゃや、マクドナルド限定デザインの全6種類が揃いますよ。第1弾：10月17日（金）〜10月23日（木）【パンどろぼう コロコロほっかほっカー】絵本