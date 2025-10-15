¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Î±Ä¶È½ê¡á2023Ç¯¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢É±Ï©¼ç´É»ÙÅ¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¡Ë¤Î¸µ¼Ò°÷¤¬¼è°úÀè´ë¶È¤Î¾ðÊó2Ëü6790·ï¤ò³°Éô´ë¶È2¼Ò¤ËÉÔÀµ¤ËÎ®½Ð¤µ¤»¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¦¤Á1¼Ò¤Ï¾ðÊó¤ò±Ä¶È³èÆ°¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´ë¶È°¸¤Æ¤ÎÀÁµá½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ì¾Á°750·ï¤Ê¤É¸Ä¿Í¾ðÊó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Ï·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¸µ¼Ò°÷¤ÈÎ®½ÐÀè2¼Ò¤Î·º»ö¹ðÁÊ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î®½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÉ±Ï©»Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¡¢¹âº½»Ô¡¢¼µ°À»Ô¤Î¼è°úÀè1Ëü13