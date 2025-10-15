15Æü8»þ45Ê¬¡¢Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ11.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î1919.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´ó¤êÉÕ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤ÎÅì¾ÚREIT»Ø¿ô¤Î¸½Êª½ªÃÍ1921.23¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï1.73¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹