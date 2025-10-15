¤³¤ì¤¾¥¨¡¼¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤À¡£10·î14Æü¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¤ÎEARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£Ä·Ëþ¡¦1Ëü2000ÅÀ¤ò´Þ¤á¤¿2²ó¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ç¸Ä¿Í2¾¡ÌÜ¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë13Àï¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥À¥Þ¥Æ¥óÂçÀ®¸ù¡ªÀÐ°æ¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥¤¤Ç¥Ä¥â¤Ã¤¿Ä·ËþÅö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éÀÐ°æ¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦³ý¿¹Áá¹á¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢ÀÖ