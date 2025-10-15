¼Ö¡¢¥Ó¥ë¡¢ÀþÏ©¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÅ´¡×¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Å´¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÅ´¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´Ä¶­ÌäÂê¤Þ¤Ç¡¢Å´¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÌÇò¤µ¤ò½éµéÊÔ¡¢ÃæµéÊÔ¡¢¾åµéÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¢£¹Ýºà¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î?Àµ²ò¤Ï¡¢²¼¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯!¢£Àµ²ò¤Ï¤³¤Á¤é!¹Ýºà¤Ë¤ÏÀþºà(¤»¤ó¤¶¤¤)¡¢ËÀ¹Ý(¤Ü¤¦¤³¤¦)¡¢¸üÈÄ(¤¢¤Ä¤¤¤¿)¡¢ÇöÈÄ(¤¦¤¹¤¤¤¿)¡¢¹Ý´É(¤³¤¦¤«¤ó)¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»È¤¤