ÇÐÍ¥º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Çºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼ç±éÉñÂæ¡ÖÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤À¡£22¡Á27Æü¤ÏÅìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£º£Æü15Æü¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£º£Ç¯¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤Ï¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ËDeNA¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£ÈÖ³°ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢Ç®Îõ¤Êºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Îº´Æ£¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û¡þ¡þ