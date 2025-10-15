¡Ö¥ê¥¢¥¹¤¦¤ß¤Í¤³¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤¬±¿Å¾JRÅìÆüËÜ¤È»°Î¦Å´Æ»¤Ï¡¢2025Ç¯10·î18Æü¤È19Æü¤Î·×2Æü´Ö¡¢´ä¼ê¸©±è´ß¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ëÎó¼Ö¡Ö¥ê¥¢¥¹¤¦¤ß¤Í¤³¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤òÀ¹¡ÁÈ¬¸Í´Ö¤Ç1±ýÉü±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹¤¹¤®¤ë¡ª¤³¤ì¤¬¥í¥ó¥°¥é¥ó²÷Â®¡Ö¥ê¥¢¥¹¤¦¤ß¤Í¤³¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Î±¿¹Ô»þ¹ï¡õÄä¼Ö±Ø¤Ç¤¹¤³¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤ÏÉáÄÌ±¿ÄÂ¤Î¤ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö²÷Â®¡×¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¡£»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¤Ï»°Î¦Å´Æ»¤Î36-700·¿2Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢Æ±¼ÖÎ¾¤¬½é¤á¤ÆJRÈ¬¸ÍÀþ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ