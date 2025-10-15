·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10·î15Æü¸áÁ°5»þÈ¾º¢¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èËÒ¥±Ã«¤Î¹ñÆ»1¹æÀÅÀ¶¥Ð¥¤¥Ñ¥¹²¼¤êÀþ¤Î´Ý»ÒÏÎ²Ê¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÂç·¿¥È¥ìー¥éー¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢²¼¤êÀþ¤Ï¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê15Æü¸áÁ°7»þ45Ê¬¸½ºß¡Ë ¢¨¤³¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¡¢15Æü¸áÁ°9»þ4Ê¬¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£