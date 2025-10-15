6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤¬13Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¡¦¹­ÄÅ¶èYES24 LIVE HALL¤Ç¡ØTWS Comeback Showcase¡Æplay hard¡Ç¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦¤Î42¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ë¹ðÇò¤¹¤ëTWSº£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖWeverse¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Ç¤âÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£ Weverse LIVE´ð½à¤Ç´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É155¥ö¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î42¡ÊSAI¡¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤¬