JRÀ¾ÆüËÜ JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15Æü¸áÁ°6»þ²á¤®¤Ë»³ÍÛÀþ¤Î·§»³±Ø―ËüÉÙ±Ø´Ö¤Ç¡¢²¼¤ê¤Î¿²ÂæÆÃµÞ ¥µ¥ó¥é¥¤¥ºÀ¥¸Í¡¦½Ð±À¹æ¤¬¥·¥«¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»³ÍÛÀþ¤ÈÀÖÊæÀþ¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤Ë±¿Å¾¼è¤ê»ß¤á¤äÂçÉý¤ÊÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤¬¤Ç¤­¤¿¤¿¤á¡¢¸áÁ°8»þ30Ê¬¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿µÙ¤Ï¾å²¼Àþ¹ç¤ï¤»¤Æ6ËÜ¡¢ÃÙ¤ì¤Ï23ËÜ¡ÊºÇÂç¤Ç2»þ´Ö17Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¡Ë¤ÇÌó8500¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¸áÁ°8»þ50Ê¬¸½ºß¡Û