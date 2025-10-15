ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í²ð¸î»ÜÀß¤Ç¡¢Æþ½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎð½÷À­2¿Í¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï2¿Í¤¬²¿¤é¤«¤Î»ö·ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò15Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢Äá¥öÅç»Ô¼ãÍÕ¤ÎÏ·¿Í²ð¸î»ÜÀß¤Ç¡ÖÆþ½ê¼Ô¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢80Âå¤«¤é90Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÆþ½ê¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À­2¿Í¤¬¡¢4³¬¤È5³¬¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤ÎÃæ¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì