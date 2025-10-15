¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë´°¾¡¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤òÁê¼ê¤ËÂçµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢ÅìµþÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤ÎÉ¾²Á»î¹ç¡ÊA¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¤Ç3¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë3ÆÀÅÀ¤·¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËºÇÂ¿Í¥¾¡¹ñ¡Ê5²ó¡Ë¤Ç¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°6°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï4ÆüÁ°¤Î10Æü¡¢¹¿ÌÀÊã¡Ê¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü¡Ë´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë´Ú¹ñ